Place de la nation / Barthélémy Dias : « Qu’il pleuve ou qu’il neige, liste nationale prendra bien part aux élections législatives…»

Le maire de la ville de Dakar a lancé le message de sensibilisation aux militants pour engager les élections législatives. La liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi avait été invalidée dans sa partie des titulaires. Ce qui est selon le maire inacceptable car, en déphasage des règles démocratiques et hors du droit et de l’esprit de la loi. « Moi Barthélémy Dias, je n’irai jamais en campagne sans la liste nationale. C’est une absurdité orchestrée par le ministre de l’intérieur », a soutenu le membre de la coalition Yewwi Askan Wi.



Barthélémy Dias, qui ne veut pas entendre parler de ces élections sans la participation des investis de la liste nationale, exige en même temps le départ du ministre, Antoine Félix Diome. « Nous ne voulons pas d’un ministre partisan qui met en péril notre démocratie. Il doit démissionner et nous interpellons le président Macky Sall pour qu’Antoine Diome nous laisse avec notre ministère… » a encore servi le maire de Dakar devant les autres leaders présents à la mobilisation de ce mercredi à la place de la nation.