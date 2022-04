Place de la Nation / les activistes dénoncent les violences policières

Parmi eux, des hommes et des femmes, tous réunis aujourd'hui à la Place de Nation et engagés à combattre les bavures policières qui depuis le mois de mars 2021 ne font que gangréner notre société. En effet, après avoir été maltraités et malmenés par les forces de l'ordre, les activistes se sont regroupés pour dénoncer cette forme d'injustice afin d'y mettre un terme.