Pikine : les lutteurs Ama Baldé, Boy Niang et Sokh chez le défunt Fisco …

Les trois lutteurs Ama Baldé, fils de Falaye, Boy Niang de l’écurie éponyme et le récent adversaire de Frank, Sokh ont rendu visite aux parents du défunt Fisco plus connue sous le nom de Francis. Pour rappel, ce jeune, venu assister au combat Frank vs Sokh, à l’arène nationale, avait reçu en plein visage un fumigène qui lui avait coûté la vie. Les lutteurs ont bien tenu à partager cette immense tristesse et félicitent les efforts de la famille. Ainsi pensent-ils que de telles scènes pourraient bel et bien être évitées.