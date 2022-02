Pikine : A Natangué, tous derrière Pape Abdou Cissé avant la finale de la CAN Cameroun 2021

C’est là que tout a commencé. Le quartier où le défenseur de l’Olympiacos a fait ses premières accélérations balle au pied. Si plus d'un Pikinois a terminé essoufflé à cause de leur « Pa Abou » national, ils sont beaucoup à avoir croisé sa route et à en avoir gardé une anecdote à ses côtés. Les habitants du quartier Natangué seront assurément devant leur télévision, ce dimanche, pour supporter l'équipe du Sénégal face à l'Egypte, et en particulier la star locale Pape Abdou Cissé. A quelques heures de la finale de la CAN Cameroun 2021, les habitants sont à fond derrière l'enfant du quartier.