Piège à Ouakam, cavale en Gambie : les braqueurs des 176 millions rattrapés par la SR et Interpol

Ils ont tenté de fuir avec leur butin, mais la traque des gendarmes a eu raison de leur cavale. Comme le rapporte le quotidien Libération, Mamadou Lamine Mbaye (30 ans) et Samba Djibril Diop (26 ans), auteurs présumés d’un braquage spectaculaire à Ouakam, ont été arrêtés en Gambie et remis aux autorités sénégalaises après une minutieuse enquête menée par la Section de recherches (SR) de Colobane, en collaboration avec Interpol.Les faits remontent au 12 avril 2025. Ce jour-là, un cambiste du nom de Mouhamadou Moustapha Ndiaye reçoit un appel d’un prétendu client souhaitant changer des dollars pour une contre-valeur de 176 millions de francs Cfa. Appâté par l’offre, un rendez-vous est fixé dans un appartement discret à Ouakam. Le cambiste mobilise la somme et dépêche sur place son employé, El Hadji Samba Thiam.Mais une fois dans l’appartement, tout bascule. Le jeune employé est violemment ligoté et bâillonné à l’aide de cordes et de ruban adhésif. Le guet-apens est exécuté avec précision : à l’extérieur, un complice fait le guet, cigarette à la main, comme l’ont révélé des images de vidéosurveillance exploitées par la SR.Grâce à des investigations techniques ciblées, les enquêteurs identifient rapidement Mamadou Lamine Mbaye comme étant l’un des cerveaux de l’opération. Il est également en contact permanent avec son complice Samba Djibril Diop. C’est en interrogeant une proche de Mbaye – qui a reçu plusieurs appels avant que ce dernier ne devienne “injoignable” – que les enquêteurs obtiennent une piste cruciale : le fugitif est en Gambie, et son numéro local est fourni.Armée de ces éléments, la SR sollicite l’appui du Bureau central national d’Interpol à Dakar, basé à la Direction de la police judiciaire. Grâce à la coopération rapide de la police gambienne, quatre membres du gang sont arrêtés : Mamadou Lamine Mbaye, Samba Djibril Diop, Ibrahima Coly et Kitabou Thiam alias Junior. La perquisition permet aussi la saisie d’un véhicule de marque Nissan et de trois millions de francs Cfa en numéraire.Cependant, seuls Mamadou Lamine Mbaye et Samba Djibril Diop, tous deux Sénégalais, ont été extradés au Sénégal par Interpol le 30 mai 2025 à 21 heures. Les deux autres, de nationalité gambienne, ont été retenus par les autorités locales pour des procédures internes.

Présentés au parquet hier, les deux principaux suspects font face à de lourdes charges : association de malfaiteurs et vol en réunion avec violence.