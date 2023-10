[Photos] Journée Culturelle Mamadou Lamine Bara : Réunion d’échanges et de partage entre talibés et Serigne Bassirou Khadim Awa Ba

Serigne Bassirou Khadim Awa Ba a présidé ce samedi la première réunion de préparation de la 16e édition de la journée culturelle dédiée à Mamadou Lamine Bara.

À travers cette édition, Serigne Bassirou Khadim compte bien montrer l’image de Serigne Cheikh Thioro et Serigne Balla Thioro Mbacké à la nouvelle génération.

La réunion d’aujourd’hui est une rencontre d’échanges et de partage pour la bonne tenue de l’événement avec plusieurs disciples Mourides. Durant pratiquement 4 heures, Serigne Bassirou a traité divers aspects notamment la communication, la sensibilisation et même la mobilisation...