Philippe Lalliot, Ambassadeur de France : « Le Sénégal et la France œuvrent ensemble pour trouver un vaccin contre la Covid-19 »

L'ambassadeur de la République française au Sénégal, Philippe Lalliot était présent lors du lancement de la plateforme des tests de diagnostic rapide à la Covid-19 à côté du ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr et de l'administrateur général de l'institut Pasteur de Dakar, le Dr Amadou Alpha Sall. À cette occasion, l'ambassadeur s'est dit heureux de participer à la cérémonie de lancement d'autant que cela fait longtemps qu'on l'attendait.



Selon lui, on ne sortira des pandémies que lorsqu'on aura un traitement et un vaccin. "La France et le Sénégal portent l'idée d'avoir un vaccin et que celui-ci soit disponible au plus grand nombre. Le président Macky Sall en visite à Paris la semaine dernière, a rappelé cette nécessité en ouverture du Forum sur la paix".