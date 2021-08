Phase de poules CAN 2022 : Les Lions vont démarrer contre le Zimbabwe suivi de la Guinée et du Malawi…

À l'issue du tirage au sort de la CAN effectué ce mardi après-midi au palais des Congrès de Yaoundé, le Sénégal qui est logé dans groupe B avec la Guinée, le Zimbabwe et le Malawi, connaît aussi la programmation de ses matches.

Pour démarrer cette coupe d’Afrique de football prévue en terre camerounaise (09 janvier au 06 février 2022), le Sénégal va entrer en lice le lundi 10 janvier 2022 contre les Warriors du Zimbabwe. S’en suivra le choc de ce groupe B avec le derby de l’Ouest contre la Guinée, prévu le vendredi janvier.

Aliou Cissé et ses troupes vont boucler cette phase de poule avec le petit poucet du Malawi à la date du mardi 18 janvier. Toutes ces rencontres se tiendront dans le Bafoussam Stadium de Kouekong.