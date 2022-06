Pétrole et Gaz : Des précisions de M. Sow sur l’article concernant Petrosen et les 500 000 milliards de F Cfa recherchés

M. Sow a surtout insisté sur la nécessité pour le secteur privé de ne pas y aller de façon dispersée. Car, dit-il, ce sont des sujets complexes.



L’article mis en ligne intitulé ‘’Pétrole et Gaz : Petrosen à la recherche de près de 500 000 milliards de F Cfa pour l’exploitation des deux puits’’ a poussé Ousmane Sow, le représentant du Dg de ladite compagnie pétrolière à apporter quelques précisions. Réagissant quelques heures après la mise en ligne de l’article cité en haut, il a précisé qu’il s’agit de 11 milliards de dollars qui concernent les investissements globaux.Parlant des investissements globaux des deux (2) projets en cours, dans le cadre du Forum Oil and Gas, consacré au ‘’Financement de la participation des investisseurs sénégalais dans les entreprises du secteur pétroliers et gazier’’, il a affirmé que ‘’ces 11 milliards cités ne sont pas la somme recherchée par Petrosen. Mais, plutôt, les investissements globaux d’environ 11 milliards Usd auquel Petrosen doit participer pour une part importante. Ainsi, par exemple, pour l’un des projets, sa participation avoisinerait les 750 Millions de dollars. Somme déjà financée grâce à l’appui et l’accompagnement de l’État du Sénégal et partenaires. Ces chiffres avaient pour objet d’illustrer l’importance des besoins en financement sur les projets Pétroliers et Gaziers à venir et auxquels le secteur privé aura largement sa place s’il s’organise convenablement et collectivement’’.Il a précisé, enfin, que la société qu’il ‘’représente s’est résolument engagée dans la transparence et entend informer les Sénégalais à qui les ressources appartiennent. C’est ce qui justifie (leur) participation spontanée à ce type d’événement.’’