Perspectives politiques : Le Model réactive ses instances et réaffirme son soutien à Macky Sall.

Le Bureau Politique du MODEL s’est réuni à son siège sis à Castors, sous la présidence effective du président Ibrahima Sall, à l’effet d’examiner le fonctionnement du parti et d’échanger sur les perspectives à venir.



Concernant le fonctionnement du parti le Bureau Politique a arrêté les mesures suivantes :

D'abord, la mise en place d’un Comité de pilotage chargé d’appliquer les décisions issues de la grande assemblée générale du 10 mars 2018, qui avait réuni les responsables des 45 départements du Sénégal.

Ensuite poursuivre la tournée nationale réalisée dans 39 départements et qui concernera tous les départements du pays.

Pour finir le volet de ce fonctionnement, s'atteler à la redynamisation de la structure des cadres du parti.



Le Bureau Politique a par ailleurs félicité le président du MODEL pour les services rendus à la nation, à la suite au travail déjà accompli au ministère de l’éducation nationale et à la Sicap.



Par rapport aux perspectives, le Bureau Politique exhorte l’ensemble des militants à se mettre aux côtés des populations, afin de permettre une meilleure organisation des structures et une parfaite préparation des échéances futures dans la discipline et le respect des mots d’ordre du parti.



Enfin, le Bureau Politique réaffirme son ancrage dans la coalition BBY afin d’accompagner le président Macky Sall pour la réalisation des objectifs pour lesquels le MODEL s’est investi depuis plus de 10 ans.