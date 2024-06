Perspectives économiques dans l’espace UEMOA: « une croissance projetée à plus de 6% en 2024… » (Jean-Claude Kassi Brou)

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest a organisé ce mardi la réunion ordinaire de son comité de politique monétaire (CPM). Jean-Claude Kassi Brou, gouverneur de la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest par ailleurs, président du comité de politique monétaire, devant tous les membres, s’est exprimé sur le dynamisme de l’activité économique mondiale qui s’est poursuivi au premier trimestre selon les prévisions du Fonds monétaire international.







Au sein de l’union économique et monétaire Ouest africaine, Jean-Claude Kassi Brou, « l’activité économique demeure dynamique avec une croissance estimée à 5,1%. Compte tenu de l’activité dans l’ensemble des secteurs, laisse augurer une croissance projetée à plus de 6% après celle de 3% en 2023 ». L’inflation sous-jacente a pour sa part baissé pour se situer à 2%. Au niveau des comptes extérieurs, estime le président du comité de la politique monétaire , « la situation s’est améliorée avec une évolution favorable des termes de l’échange particulièrement avec la baisse des coûts énergétiques importés, de la hausse des matières premières importées notamment l’or, le cacao, le caoutchouc, le coton ». Par ailleurs, la croissance mondiale devrait ressortir sur 3,2% en 2024 comme en 2023. L’inflation devrait encore s’élever malgré l’orientation à la baisse. Dans ce contexte, la plupart des banques centrales ont maintenu leur taux directeur inchangés avec des anticipations à la baisse au cours du second semestre de l’année 2024.







Concernant la mobilisation des ressources extérieures effectuées par certains États au premier trimestre de l’année 2024, les comptes extérieurs sont bien confortés. Le financement de l’activité économique est ainsi, assuré par les banques laissant augmenter les crédits en 2024, au rythme de 5,1%. Les crédits directs accordés par les banques sont à l’ordre de plus de 7%. Ainsi, il sera question lors de cette réunion d’examiner le rapport sur la politique monétaire de l’Uemoa. Ce rapport a été examiné par les services de la Banque centrale avec des formulations de propositions de politiques monétaires.