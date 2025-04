Mgr Augustin Simmel Ndiaye nommé évêque de Saint-Louis : un nouveau souffle pour le diocèse du nord du Sénégal

Le pape François a nommé Mgr Augustin Simmel Ndiaye comme nouvel évêque du diocèse de Saint-Louis, au Sénégal. Cette décision marque un tournant pour cette circonscription ecclésiastique du nord du pays, alors que Mgr Ernest Sambou, en poste depuis 2003, quitte ses fonctions après avoir atteint la limite d'âge.



Un parcours au service de l'Église



Âgé de 64 ans, Mgr Ndiaye est une figure respectée de l'Église sénégalaise. Originaire de Fadiouth, une localité connue pour sa forte communauté chrétienne, il a été ordonné prêtre en 1983 après une formation au Grand Séminaire Interdiocésain François Libermann de Sébikhotane. Docteur en droit canonique (Université Pontificale Urbanienne, Rome), il a consacré sa carrière à la formation, à la gouvernance ecclésiale et à l'enseignement supérieur.



Son parcours compte plusieurs responsabilités majeures : vicaire puis curé de la Cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar, recteur du Grand Séminaire François Libermann, président de l'Union du Clergé Sénégalais et membre du tribunal interdiocésain de Thiès. Depuis 2020, il dirige l'Université Catholique d'Afrique de l'Ouest (UCAO) à Ouagadougou, preuve de son influence au-delà du Sénégal.



Un diocèse au riche héritage



Érigé en 1966, le diocèse de Saint-Louis couvre les régions de Saint-Louis, Louga et une partie de Matam. Ancienne capitale coloniale, la ville conserve un patrimoine religieux remarquable, notamment sa cathédrale datant de 1828.



Mgr Ndiaye hérite d'un diocèse historiquement important, mais confronté à des défis contemporains. La cohabitation interreligieuse y est un enjeu central, dans un pays où le dialogue entre chrétiens et musulmans fonde la stabilité sociale.



Une vision à la croisée de la tradition et de la modernité



Son expérience universitaire et pastorale laisse présager une gouvernance équilibrée, alliant fidélité aux enseignements de l'Église et adaptation aux réalités locales. Ses compétences en droit canonique pourraient également insuffler une nouvelle dynamique administrative et pastorale.



La date de son installation officielle sera communiquée ultérieurement. D'ores et déjà, cette nomination incarne une continuité dans la mission de l'Église au Sénégal, avec un accent renouvelé sur la formation, le dialogue interreligieux et l'engagement social.