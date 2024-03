Performance dans la connectivité : Free brise les barrières et déploie la 5G au débit 1 Gigabit par seconde

Après le lancement de la 4G, en 2019, avec le premier site 4G de Free Sénégal, Free du groupe AXIAN Telecom a encore franchi une autre étape, c’est-à-dire le lancement de la 5G. Actuellement, Free compte plus d'une vingtaine de sites qui sont actuellement en mode d’utilisation effective, mais d’ici la fin de l’année l’ensemble des Sénégalais devront pouvoir utiliser la 5G.

Les services de connectivité proposés par la 5G offrent un débit élevé pouvant atteindre jusqu’à 1 Gigabit par seconde, une vitesse extraordinaire à un débit destiné aux clients résidentiels et aux entreprises. Une innovation dont se félicite le directeur de Free Sénégal, Mr Mamadou Mbengue

« On se réjouissait il y a quelques années d’avoir 100Mega Bit par seconde, là je vous parle de 10 fois plus en terme de vitesse : on est à plus de 1 Gigabit par seconde, c’est énorme », a-t-il assuré.

Cet investissement énorme, qui s’est vu avec la collaboration de grandes entreprises de télécommunications tel Ericsson, a permis d’accompagner la structure dans la modernisation, la transformation du réseau… À cette occasion, la représentante de l’entreprise au Sénégal, Mme Fatou Ndir, a présenté les cas d’utilisation de la 5G que ce soit sur la partie Smart City (ville ultra moderne et Ultra connectée comme Diamniadio de demain) que ce soit également sur les ports connectés, sur la partie divertissement, santé, e-éducation…

2024 ne sera pas comme 2023

L’entrée de la cinquième génération de réseaux de téléphonie mobile ouvre la voie d’une nouvelle ère. En effet avec ce déploiement historique, la vie de beaucoup de Sénégalais va changer, selon le Directeur de Free Senegal, Mr Mamadou Mbengue elle devra permettre d’augmenter la rapidité de la connectivité avec un temps de latence très réduit ; renforcer sans problème la productivité, la fluidité et la mobilité des entreprises ; faciliter le travail à distance ; permettre l’assistance à distance ; faciliter les échanges et l’interaction à distance …