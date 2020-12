People: MAGIKARA , la Fratrie qui tient le buzz musical.

Incroyable! un groupe composé de quatre membres issus d’une même famille affolent la toile musicale à Dakar. Khadim, Souhra, Nabi Kara et Cheikh, tous frères et soeurs de même père et de même mère sont des jeunes chanteurs sénégalais basés en côte d’ivoire. Ils font l’objet de toutes les conversations actuellement car apart le fameux trio « Bideew bou Bess » on ne voyait plus une fratrie se produire sur la scène musicale sénégalaise.Ils ont touché la sensibilité de plus d’un à travers leur titre « Kara-Lumière » qui fait ressortir leur adoration envers Cheikh Ahmadou Bamba. Selon nos radars, plusieurs artistes demandent à faire un featuring avec ce groupe qui sort totalement de l’ordinaire. Découvrez les visages qui se cachent derrière cette agitation.