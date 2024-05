« Pensez-vous que je vais salir mon image pour 400.000 fcfa ? » L'ex Dg de l'ONFP défie la Cour des Comptes

Cité dans l'un des rapports de la Cour des Comptes, Sanoussi Diakité, ancien DG de l'Office national de formation professionnelle (Onfp) a tenu une conférence de presse ce jeudi pour dire : « je n'ai jamais cumulé deux salaires à l'Onfp (…) Pensez-vous que je vais salir mon image pour 400.000 fcfa ? » s'est offusqué l'ex Dg de l'ONFP qui a défie la Cour des Comptes tout en invoquant son parcours exceptionnel parsemé de distinctions au plan international, notamment pour services rendus à l'humanité sans oublier ses brevets d'invention. Une image de marque et un patrimoine personnel assez conséquent pour qu'il puisse, selon ses propres termes, s'abaisser à des détournements.

Invoquant le décret 87-955 du 20 juillet 1957, organisant l’ONFP, article 13 : « lorsqu'un le directeur général n'est pas fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération sont fixées par la délibération du conseil d'administration et approuvées par les autorités de tutelle. Lorsqu'il est fonctionnaire, le montant des indemnités et les avantages qui lui sont alloués, sont fixés dans les mêmes formes. Selon la réglementation en vigueur », d'après lui, sur la base de ce texte il n'y avait aucun moyen d'être salarié à l'ONFP.

À la place, l'ancien boss de l'ONFP dira avoir perçu des indemnités différentielles calculées par la DTAI, des montants d'une moindre importance comparé au juteux salaire de Dg qu'il a juré n'avoir jamais reçu, comme le souligne le rapport de la Cour des comptes (2013/2017.)

Nommé Directeur général de l'ONFP en septembre 2012, Sanoussi Diakité a été épinglé par un rapport de la Cour des comptes (2013/2017) pour avoir perçu le salaire de son prédécesseur jusqu'au mois de mai 2014, date à partir de laquelle sa rémunération a été portée à un montant net de 3 000 000 FCFA, alors qu'il était salarié en qualité de professeur de l'enseignement secondaire.