Penda Sy élue Miss World Sénégal 2021.

La Miss World Sénégal 2021 est désormais connue! Elle se nomme Penda Sy, originaire de la région de Tambacounda.



Cette étudiante en Licence 3, a été élue après un

casting digital qui a vu la participation de plus de 100 candidates issues du Sénégal et de la Diaspora. Le comité miss Sénégal nouvelle vision a porté son choix sur Penda Ly qui a rempli tous les critères d’éligibilité.



En effet, il fallait avoir 1,72 m au minimum, être célibataire sans enfant, âgée de moins de 24 ans, être bilingue français/anglais de teint naturel et disposer d’excellentes qualités dont une bonne aptitude physique et un casier judiciaire vierge.



Lors de son show virtuel de couronnement, la nouvelle miss qui succède à Alberta Diatta, a décliné sa feuille de route.



Penda Sy est attendue à Puerto Rico dans la dernière semaine de novembre où elle représentera le Sénégal lors de l'élection Miss monde qui aura lieu le 16 décembre.