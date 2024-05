Pèlerinage Marial 2024 : Au cap des Biches, les marcheurs se disent prêts!

Le Foyer du Cap des Biches accueille comme chaque année des milliers de jeunes marcheurs. Des jeunes de tous âges et de tous bords arrivent de Dakar et d'autres régions du pays faisant communion dans une ambiance chaleureuse et rythmée. Ils entament leur marche vers le sanctuaire Marial de Popenguine pour rencontrer la Vierge Marie, leur Maman, Mère de l'Église.



Pour rester éveillés, certains pèlerins dansent, chantent, au village des marcheurs avant d'entamer un périple de 54 km dans la matinée du dimanche 19 mai pour arriver vers 17 heures à Popenguine.

Les jeunes pèlerins interpellés répondent tous : « Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, car Marie en vaut la peine... »