Pêcheurs portés disparus à Rufisque : sans nouvelle depuis 21 jours, la famille Ba espère revoir ses fils.

Depuis le 2 mars 2022, la famille de Assane Ba, qui vit à Arafat Rufisque, est en train de vivre des périodes extrêmement angoissantes.



En effet, deux membres de la famille, Issa Ba et Abdoulaye Fall ainsi que des pêcheurs de Yarakh, neuf (9) au total, ont disparu en mer. Trouvé dans le domicile familial, Assane Ba, porte-parole du jour, a fait remarquer que c'est une panne de leur embarcation qui serait la raison de leur disparition.



Mais, malgré de nombreuses manœuvres de la marine sénégalaise, ce groupe de pêcheurs est à la dérive en mer depuis le 21 février 2022. Ils restent cependant optimistes et espèrent revoir leurs frères et neveux dans les plus brefs délais...