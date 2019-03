Patrice Evra et Jérôme Rothen ont déterré la hache de guerre. L'ancien latéral gauche de Manchester United a copieusement insulté et menacé physiquement son ancien coéquipier à l'AS Monaco. Jérôme Rothen, aujourd'hui consultant pour RMC, avait fustigé l'attitude d'Evra, fou de joie dans les tribunes du Parc des Princes après la qualification des Mancuniens en quart de finale de la Ligue des champions. Les propos de Patrice Evra, en réponse à Jérôme Rothen, peuvent choquer.



Dans une longue vidéo de 9 minutes, Patrice Evra insulte et menace physiquement Jérôme Rothen : 'T'es en train de péter les plombs ma petite blonde. Ta récompense c'est que dés que je te croise je vais te mettre une bonne tarte dans la gueule. Et tu sais que je ne parle pas pour rien. On va se croiser" a menacé Evra, les deux joueurs ont joué deux saisons à l'AS Monaco, de 2002 à 2004.



Ouest France