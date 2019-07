Patrice Evra annonce sa retraite

Sans club depuis son départ de West Ham en mai 2018, Patrice Evra a annoncé, ce lundi, qu'il mettait un terme à sa carrière de joueur. « Elle est officiellement terminée », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.

À 38 ans, l'ancien latéral gauche de Manchester United, de la Juventus Turin et de l'Olympique de Marseille aspire désormais à embrasser le métier d'entraîneur. « J'avais commencé la formation pour la Licence d'entraîneur UEFA B en 2013, maintenant, je veux la terminer et passer ensuite la Licence UEFA A, a-t-il expliqué. Sir Alex Ferguson avait pronostiqué à l'époque que deux de ses joueurs deviendraient coaches de haut niveau : Ryan Giggs et Patrice Evra .»



Selon ses propres pronostics, Evra devrait être apte à diriger une équipe dans approximativement un an et demi, « si tout se passe bien ».