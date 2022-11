Pathé Ciss : "Je pense que j’ai fait une prestation normale…"

Sans grand bruit, Pathé Ciss a livré une belle copie en seconde période de la rencontre entre le Qatar et le Sénégal. Entré en fin de partie (64e), à la place de Krépin Diatta, le pensionnaire du Rayo Vallecano a fait le boulot.« On a su bien gérer le match. Oui, c’est ma deuxième sélection, mais on ne sait jamais. Je ne fais que mon devoir qui est de bien m’entraîner et répondre présent à chaque fois que le coach aura besoin de moi. Je pense que j’ai fait une prestation normale. Quand on a des joueurs qui ont de l'expérience comme Koulibaly, Gana Guèye, ça aide à savoir contenir la pression adverse. C’était normal que le Qatar ait son temps fort dans ce match. Mais on a su gérer cela pour garder le résultat », explique le petit frère de Saliou Ciss.Un bon point pour le natif de la Médina qui se projette déjà sur le prochain match… « Je suis très content de cette victoire. C'était un match où on se devait absolument de l’emporter. On a su le faire ensemble. Il faudra maintenant se tourner sur le prochain match et bien préparer cette nouvelle finale. On est resté concentré aujourd’hui du début à la fin. C’est ce qui fait la différence. Parce qu’on n’a manqué de concentration vers la fin du match contre les Pays Bas et ça nous a coûté deux buts.