Pastef lève le voile sur la crise de Dakar Dem Dikk : Un appel à la mobilisation et au redressement

La première cellule Pastef de l’entreprise de Dakar Dem Dikk, a partagé un communiqué, relayé dans les médias, pour faire le point sur la situation de Dakar Dem Dikk suite à l’arrivée du nouveau directeur général, Assane Mbengue, après l’alternance démocratique du 24 mars 2024.







Selon la publication, ce diagnostic met en lumière un passif financier et social considérable, héritage de gestions antérieures jugées calamiteuses. Avec un passif circulant de 120 milliards de francs CFA, la société fait face à des dettes fiscales de 95 milliards, un passif social de plus de 12 milliards, et 93 milliards dus à l’État. Les infrastructures vétustes et les conditions de travail dégradées compliquent davantage la situation.







« Malgré ce tableau préoccupant, Assane Mbengue a déjà initié des mesures de redressement, notamment un audit du personnel et des finances, en accord avec les recommandations du président de la République. Des efforts pour rationaliser les opérations et apurer progressivement les dettes sont en cours, avec des versements réguliers aux caisses de sécurité sociale et aux coopératives d’habitat », peut on lire a travers ce communiqué.