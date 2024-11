Passeport diplomatique et conseiller fantôme : Le Mystère Amir Abo, le diplomate de l’ombre ou le maître de l’illusion ?

C’est une affaire qui sème le trouble et soulève de nombreuses questions. Selon une enquête révélée par Libération, Abo Mbacké, plus connu sous le nom d’« Amir Abo », aujourd’hui incarcéré pour escroquerie et blanchiment d’argent, possède un passeport diplomatique sénégalais. Ce document, portant le numéro 21 PD14881, lui a été délivré le 14 mars 2024, soit à peine quelques jours avant l’élection présidentielle. Une coïncidence troublante.



Né le 1er janvier 1979 à Ndam (Touba), Amir Abo est décrit comme un personnage complexe. Il aurait, selon ses propres déclarations, nié s’être présenté comme le conseiller spécial du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane. Pourtant, lors d’une perquisition menée dans son domicile à Sicap-Foire, des autocollants affichant l’inscription « His Excellency Amir Abo / Special Adviser to MBS » ont été découverts. Interrogé sur leur présence, l’accusé a assuré qu’il voyait ces documents pour la première fois.



L’affaire prend une tournure d’autant plus complexe que la possession d’un passeport diplomatique n’est pas anodine. Qui a permis à Amir Abo d’obtenir ce précieux sésame, synonyme d’immunité et de privilèges ? Et pourquoi un tel document a-t-il été délivré si peu de temps avant un événement aussi crucial que l’élection présidentielle ?



Pour l’heure, les autorités continuent de creuser dans cette affaire. Libération souligne que cette découverte met en lumière des failles potentielles dans le système d’attribution des passeports diplomatiques, alors même que leur usage doit rester strictement encadré.



Un scandale qui pourrait bien dévoiler des ramifications inattendues dans les hautes sphères du pouvoir.