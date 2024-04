Passation de services: Le nouveau ministre de l’Economie Abdourahmane Sarr promet la souveraineté économique

Le nouveau ministre de l’économie du plan et de la coopération Abdourahmane Sarr s’est réjouit de sa nomination qu’il place dans le cadre du projet de rupture et de souveraineté du nouveau régime. « C’est à la fois un honneur et un privilège de procéder à cette passation de services et d’avoir l’opportunité de participer à la mise en œuvre d’un projet qui a comme objectif de réaliser la souveraineté économique du Sénégal qui nous permettra de maîtriser notre destin », déclare-t-il.



Poursuivant, il reconnaît les réalisations du régime passé dont son devancier a joué un rôle important et ses qualités. « Votre réputation d’homme maîtrisant parfaitement les finances du pays est bien connu, c’est donc un grand honneur de vous succéder. Il ya pas de doute que le Sénégal a fait des progrès dans beaucoup de domaines, notamment des infrastructures sous votre leadership. Ces réalisations qui sont des acquis serviront de base pour de nouveaux caps », avance Abdourahmane Sarr.



Cependant le nouveau ministre de l’économie rappelle que ces réalisations ont coûté au pays sa souveraineté économique et que la conquête de celle-ci sera la pierre angulaire de sa politique. « Il nous a fallu néanmoins accélérer notre endettement en devise pour les réaliser. Cet endettement dans une certaine mesure réduit notre souveraineté économique. Nous renforcerons la coopération bilatérale et multilatérale tout en ayant comme objectif de nous libérer des liens de la dépendance dans nos politiques publiques », promet-il.



En symbiose avec ses collègues de la finance, le nouveau ministre annonce une réforme du secteur public par une meilleure évaluation des dépenses en soutien à l’économie. « L’objectif principal assigné est d’avoir les moyens de financer des biens et services publics de qualité au bénéfices de la population notamment pour les plus vulnérables pour qu’ils puissent prendre leur destin en main avec un secteur privé fort soutenu par un état fort "Yewwi Askan Wi" » annonce le nouveau ministre Abdourahmane Sarr.



Ce dernier envisage aussi de renforcer le secteur privé formel et informel.

« Il s’agira aussi de faire de notre secteur privé formel ou informel et de chaque sénégalais des acteurs clés d’un Sénégal souverain avec le soutien d’un état fort et crédible .»

Le combat contre les pratiques malsaines et de concurrence déloyale sera aussi au rendez-vous. « Nous assurons avec les collègues du gouvernement également d’un environnement économique concurrentiel afin d’éliminer les situations de monopole et de position dominante qui peuvent être source de renchérissement du coût de la vie et d’improductivité », assure le ministre.

Le ministre promet aussi de faciliter l’accès au financement et de travailler à l’inclusion financière à tous les niveaux.

« Nous nous attèlerons à lever les obstacles à cette inclusion financière pour

avoir accès au crédit ou à des ressources financières permettant de réaliser son projet ou de développer son entreprise »



La passation de services entre le ministre de l’économie sortant Mouhamadou Moustapha Ba et l’entrant Abdourahmane Sarr s’est déroulée dans un atmosphère sobre sans tambour ni trompette.