Passation de service avec Maïmouna Dieye : Le ministre des infrastructures, Dethié Fall hérite des programmes Promovilles, PUMA et PUDC…

À la faveur du remaniement ministériel samedi dernier, les programmes nationaux PUMA, PROMOVILLES et PUDC jusqu’ici des entités du Ministère de la Famille et des Solidarités sont transférés au Ministère des Infrastructures, dirigé par le ministre Déthié Fall. Il s’agira de renforcer la cohérence de l’architecture gouvernementale principalement dans le domaine des infrastructures.







Prenant la parole cet après-midi lors de la cérémonie de passage de service avec le ministre de la famille, des solidarités et de l’action sociale, Maïmouna Dieye, le ministre Déthié Fall s’est résolument engagé à piloter ces différents programmes dans la rigueur et la célérité.







En effet, ces programmes d’équité territoriale, à savoir le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), le Programme de Modernisation des Villes du Sénégal (PROMOVILLES), le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) qui assure la tutelle technique du Projet de Résilience et de Développement communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC/VFS), sont des leviers stratégiques pour la matérialisation de la vision Sénégal 2050, constituent des atouts majeurs dans la mise en place et le développement de pôles territoriaux viables et compétitifs.







Le nouveau ministre des infrastructures s’engage dans cette perspective d’accélérer les chantiers entrepris par États sous la conduite du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko.

