Passation de service au port de Dakar : Mountaga Sy quitte le navire, Waly Diouf Bodian accoste…

Le directeur général sortant du port autonome dfce Dakar, Mountaga Sy, part avec le sentiment du devoir accompli. Lors de la cérémonie de passation de service de ce lundi, les acteurs portuaires n'ont pas tari d’éloges sur leur désormais ex patron, pour le travail abattu en un temps record. Par la suite, ils ont accueilli à bras ouverts, leur nouveau chef, Waly Diouf Bodian.

Dans une atmosphère d’honneur et de reconnaissance, les directeurs sortant et entrant ont échangé sur les acquis et perspectives du secteur portuaire qui représente une partie importante de l’économie sénégalaise. Les défis sont énormes. C’est pourquoi les acteurs invitent le nouveau directeur à consolider les acquis sur le plan social ( Habitat social, la condition des retraités…) et l’exhortent à travailler dans un esprit de collégialité au bénéfice du secteur.



Abordant ses réalisations, le désormais ex directeur général du PAD, Mountaga Sy, a rappelé les missions que lui avait confiées le président Macky Sall. En premier la décongestion du port qui pesait 194 milliards sur le dos des sénégalais. La seconde mission se résumait au démarrage du port minéralier de Bargny. Cette infrastructure révolutionnaire devait être livrée en 2027, mais avec l’efficacité de Mountaga Sy et ses collaborateurs le Sénégal a gagné une année.

Le bilan, c’est aussi l’attractivité du port de Dakar qui s’est matérialisée avec l’arrivée de plus de 100 navires qui ont choisi le port de Dakar pour y transiter au détriment du port d’Abidjan, a souligné l’ancien directeur du port de Dakar qui attire l’attention du nouveau directeur général sur l’ampleur de sa mission :

« Je souhaite à Monsieur Waly Diouf Bodian plein succès. Vous avez en charge le poumon économique du Sénégal. Cher Waly vous avez sur vos épaules 95 % de nos échanges extérieurs et 90% de nos recettes douanières », a ajouté Mr Sy.