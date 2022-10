Passation de service au Port Autonome de Dakar : Aboubacar Sadikh Bèye « s’appareille », Mountaga Sy « accoste »

La passation de service entre l’ancien directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et grands travaux (APIX) et Aboubacar Sadikh Bèye, s’est tenue à la direction générale du Port autonome de Dakar. Mountaga Sy a pris service ce jeudi en remplacement de Aboubacar S. Bèye qui retrouve l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, après cinq années passées à ce poste.

Aboubacar Sadikh Bèye s'est félicité de la nomination du nouveau directeur en ces termes : « Ta nomination est une validation de la vision de l’émergence du président Macky Sall. Vous êtes quelqu’un qui a le profil pour mener à bon port les activités portuaires. Je souhaite que vous fassiez plus que nous et que vous portiez cette vision du président de la République », déclare l’actuel directeur général de l’ANSD qui ajoute que depuis le décret, nommant Mountaga Sy à la tête du port, il n’y point de nomination ni de promotion au niveau de la société portuaire.

Aboubacar Sadikh Bèye se dit convaincu que ce choix sur un ingénieur qualifié qui a fait ses preuves au niveau de l’Apix avec notamment la matérialisation d'une technologie de pointe comme le train express régional, est un bon choix à cette station.

Le nouveau directeur qui prend le témoin des mains de Sadikh Bèye entend se mettre en mode fast track. « Je remercie le chef de l’État pour la confiance renouvelée. Mais je tiens particulièrement à féliciter mon prédécesseur, Aboubacar Sadikh Bèye qui est un ami. On a travaillé ensemble et j’estime que les bases importantes qu’il a posées au sein du port nous éclaireront le chemin. Nous allons hériter de ce qu’il a déjà entamé et on va engager ensemble les défis qui nous attendent dans le secteur », précise Mountaga Sy. Ce dernier annonce déjà une réunion du comité directeur ce samedi à 11h pour voir comment dérouler la stratégie au port autonome de Dakar.