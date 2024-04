Passation de service au Ministère de la Culture : Khady Diène Gaye décline sa feuille de route culturelle

Ce vendredi 12 avril a été un marathon de passation de services pour Madame Khady Diène Gaye. En effet, elle est portée à la tête de trois départements ministériels à savoir les Sports, la Jeunesse et la Culture. Après la passation de services avec le ministre des Sports sortant, elle s’est transportée pour la Culture avec le désormais ex ministre Alioune Sow.



Dans un bref discours, la nouvelle patronne de la culture annonce quatre grands axes pour le développement de la culture. Le financement des industries créatives stimulant la création de l’emploi et le renforcement du tissu économique. "Je compte, avec les instruments financiers de la culture, soutenir de manière inclusive et dans son intégralité la chaîne de production de nos entreprises culturelles."



Le nouveau ministre Khady Diène Gaye s’engage aussi à accompagner la structuration et la professionnalisation du secteur. Enfin, avec le développement du numérique, elle envisage de tirer du numérique des avantages pour le rayonnement de la culture.