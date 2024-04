Passation de service au MITTD : « Je vais m’atteler à faire une évaluation minutieuse dudit secteur… » (El Hadj Malick Ndiaye, ministre)

Le Ministre Mansour Faye a passé le temoin au nouveau ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, ce vendredi à Diamniadio.

Lors de cette cérémonie de passation de service, il est largement revenu sur le bilan « plutôt élogieux » du président Macky Sall dans le secteur du transport et des infrastructures routières durant ces douze années de règne. « Durant son magistère, on a réalisé des projets de grande envergure accompagnés d’importantes réformes. Le Train Express Régional qui assure le transport des passagers entre Dakar et Diamniadio, a transporté 38 millions de voyageurs depuis son inauguration en décembre 2021 et la mise en circulation de plus de 200 trains par jour. C’est aussi plus de 75 mille passagers par jour. Je peux aussi citer le Bus Rapid Transit (BRT) qui va assurer le transport Dakar - Guédiawaye, la réfection du chemin de fer Dakar -Tambacounda, un renouvellement du parc automobile qui est en cours, 400 minibus étant déjà mis en circulation. Dakar Dem Dikk, la société nationale de transport urbain et interurbain, a acquis 370 bus. Il faut y ajouter la construction des ponts de Saint-Louis, Foundiougne, Baila et des auto-ponts dans la région de Dakar. J’ai pu réaliser, avec le concours de mes collaborateurs et de tous les acteurs du secteur, des performances remarquables, qui ont une incidence positive sur le développement économique et social », a-t-il soutenu devant le ministre entrant El Hadj Malick Ndiaye.

Ce dernier prenant la parole à son tour, a salué la promptitude du ministre sortant, Mansour Faye, qui selon lui a fait d’importantes réalisations à la tête du département dont il vient juste de prendre les rênes. « Je m’engage à faire de ce secteur qui est très stratégique dans la politique de développement du Président de la République Bassirou Diomaye et son Premier Ministre Ousmane Sonko, un moteur pour la croissance économique. C’est un secteur prioritaire pourvoyeur d’emplois et un moteur pour la croissance économique. Je vais m’atteler à faire une évaluation minutieuse dudit secteur. Le secteur du transport Terrestre et Aérien revêt une importance capitale pour notre économie nationale.

Mon ambition à la tête de ce ministère est claire. Il s’agit d’œuvrer à une gestion efficiente et transparente. Ainsi, je compte sur vous, mes collaborateurs et je compte être un manager de qualité et un ministre visionnaire. Ensemble, nous veillerons au développement des grandes infrastructures », a-t-il soutenu devant les agents dudit département et du ministre sortant, Mansour Faye...