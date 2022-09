Passation de service : Yankhoba Diattara désigne Matar Ba, invité d’honneur pour Qatar 2022 et de la délégation sénégalaise pour le match Sénégal vs Bolivie…

En bon gentleman, le nouveau ministre des sports, Yankhoba Diattara, a tenu à offrir à son prédécesseur, Matar Bâ, une belle sortie.



En effet, en marge de la cérémonie de passation de service qui s’est tenue ce mercredi, en début d’après-midi, au ministère des sports, le nouveau patron du sport sénégalais a fait de Matar Ba, l’invité d’honneur de la délégation sénégalaise à Orléans (France) pour le match amical Sénégal vs Bolivie.



En plus de cela, le maire de Fatick qui a fait son au revoir à ses proches collaborateurs et sympathisants, a aussi été invité à la coupe du monde Qatar 2022. « Nos chambres seront côte à côte », a fait savoir Yankhoba Diattara, remercié par Matar Bâ qui a apprécié le geste…