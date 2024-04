Passation de service : Khady Diène Gaye "tombe sous le charme" de son prédécesseur Aliou Sow

Le nouveau ministre de la culture, Mme Khady Diène Gaye révèle quelques temps forts de son face à face à huis clos avec son prédécesseur Aliou Sow lors de la traditionnelle passation de service. Après s’être réjouie de l’organisation et de de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé, au terme de son discours de bienvenue, elle a loué les qualités humaines du ministre sortant.



« À huis clos, lorsque qu'on a échangé sur les dossiers devant l’agent de l’IGE Ahmadou Tall, des passations de service j’en ai fait, mais c’est une première avec un ministre de la République. Cependant, c’est votre élégance et votre galanterie qui m'ont le plus marquée », témoignera-t-elle.