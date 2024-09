Passation au Fonds de Solidarité Nationale : Dr Kalidou Ba passe le témoin à son successeur Baïdy Niang

Le nouveau directeur général du Fonds de Solidarité Nationale (FSN) a officiellement pris fonction, ce 03 septembre. L’inspecteur du trésor, Baïdy Niang a pris les rênes de l’institution dans une ambiance empreinte d’émotion. En poste à la tête de la structure depuis février 2023, le directeur général sortant, Dr Kalidou Ba a rappelé les réalisations durant son mandat. Il s’agit de la digitalisation des activités du FSN, de l’élaboration des documents stratégiques, de la mise en place d’une banque de projets pour faciliter le financement des interventions, le renforcement des ressources humaines pour assurer la pérennité et la qualité de l’action du FSN, entre autres.



Conscient des défis qui l’attendent, l’Inspecteur du trésor et directeur général entrant Baïdy Niang a pour sa part, exprimé ses remerciements au Tout Puissant, à ses parents et aux nouvelles autorités du pays. Il entend inscrire son action dans une dynamique de renforcement du FSN.







Le FSN a pour mission d'apporter une réponse immédiate et appropriée aux situations de crise et d'urgence concernant les personnes en situation de détresse, sinistrées, déplacées. Il est également chargé de conduire les activités ayant notamment pour objet de mobiliser les ressources provenant d'actions de solidarité nationale et internationale; de soutenir les actions d'assistance courante aux personnes et aux groupes défavorisés, marginalisés et en détresse entre autres.