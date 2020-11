Partenariat IAM-POSTE : L’école Nationale de la Poste à la quête d’une meilleure rentabilité.

La Poste vient de signer une convention de partenariat avec l’Institut Africain de Management (IAM). Cette collaboration va permettre à l’école Nationale de la Poste située dans le département de Rufisque, d’offrir à ses agents une meilleure offre de formation payante et très accessible.



Les agents et étudiants qui vont pouvoir accéder à cette formation, disposeront d'enseignement dans les filières suivantes : bachelor en business administration, une licence en management des affaires avec des options en marketing et finances…



Ainsi, deux catégories sont concernées par cette offre.

Un programme professionnel bachelor pour ceux qui ont besoin d'un renforcement de capacité, et un autre pour les professionnels aguerris qui ont déjà un bon niveau d'études.



Une formation à la carte, encore appelée le E-learning leur permettra de suivre les cours à distance tout en les alternant avec le travail...