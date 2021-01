Partenariat / Football : La fédération Sénégalaise et Coris Bank ensemble pour 100 millions FCFA.

La fédération sénégalaise de football (FSF) vient de parapher une convention de partenariat de 100 millions de FCFA avec Coris Bank international Sénégal pour une durée de deux ans. Un accord dont les termes ont été officiellement entérinés ce jeudi 28 janvier, entre le président de la FSF, Augustin Senghor, et le directeur général de Coris Bank Sénégal, Ibrahima MAR Fall.



Pour le patron de la fédération de football « C’est une excellente chose pour nous de signer ce partenariat. Je pense qu’aujourd’hui il y’a deux piliers sur lesquels doivent reposer le développement du football : les finances et le volet marketing…. Au Sénégal, le marketing ne se développe pas assez. Et, dans la nouvelle stratégie de notre commission marketing, nous sommes en train de travailler à cela » a-t-il fait savoir lors de cette cérémonie de signature.



D’après Me Senghor, il s’agira alors de faire en sorte que « Cet argent-là doit être fructifié. La banque sera certes là pour garder notre argent mais, elle nous aidera à fructifier cet argent à des conditions préférentielles… En retour, on aura une relation plus directe avec un partenaire financier. On pourra être dans l’anticipation parce que la fidélisation nous permet d’avoir une plus grande marge pour pouvoir anticiper sur toutes opérations et nos compétitions… Ceci nous permettra, à chaque fois que nous avons des projets, de ne pas attendre les longues procédures pour pouvoir bénéficier de fonds. »