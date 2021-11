Partenariat : Espoirs de Guédiawaye et l'AS Saint-Étienne pour une collaboration win-win / La formation de la petite catégorie au cœur du projet.

Une convention de partenariat allant jusqu'en juillet 2024 a été paraphée ce vendredi entre le club sénégalais, Espoirs de Guédiawaye (ligue régionale) et l'AS Saint-Étienne (L1 française.)



Pour Ousmane Wade, le président des Espoirs de Guédiawaye, il s'agit là d'une opportunité unique de permettre aux jeunes talents de bénéficier d'une formation de qualité tout en ayant la possibilité d'aller d'intégrer l'AS Saint-Étienne, du moins le milieu professionnel dans une moindre mesure.



La formation des formateurs sera également incluse dans ce partenariat que Gérard Fernandez, le responsable du recrutement chez les verts, veut "Win - Win". Sans dévoiler de chiffre, Fernandez fera savoir que le club sénégalais bénéficiera des retombées financières de ces futurs transferts de joueurs. En plus des autres réalisations et projets qui seront déclinés au fur à mesure de cette convention renouvelable.