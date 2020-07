Partenaire du groupe Kirène : Le géant américain PepsiCo fait son entrée au Sénégal.

Le géant américain PepsiCo fait son entrée pour la première fois au Sénégal. À travers un partenariat, le groupe Kirène et la multinationale américaine, spécialisés dans le secteur agro-alimentaire, vont produire et commercialiser les marques internationales Pepsi, Pepsi Max, Seven Up et Mirinda au Sénégal.



Lors du lancement de cette nouvelle gamme de boissons gazeuses tenu ce jeudi 16 juillet 2020 à Dakar, la directrice marketing et commercial du groupe Kirène, Nadia Kadoura, a rappelé la belle histoire de Kirène au Sénégal depuis 20 ans. Alexandre Alcantara, Directeur Général dudit groupe Kirène à sa prise de parole, a laissé entendre : "nous avons une histoire directe à partager avec vous et c'est celle de Pepsi".



Revenant sur la particularité délicate de présenter un produit en cette période de covid-19. M. Alcantara soutient qu'il était nécessaire "de continuer, de combattre et de sortir des innovations avec une force décuplée, d'où une innovation majeure pour le Sénégal".



Cette innovation forte a généré 25 nouveaux emplois au sein de l'usine, et 50 autres indirectement. "Des personnes qui acheminent les produits vers les différents centres de distribution et vers les points de vente divers".



Dans un contexte économique qui appelle de plus en plus à dynamiser les emplois locaux, la société sénégalaise industrielle agro-alimentaire fait du "Made in Sénégal" son credo. "Nous avons aujourd'hui à coeur de faire au Sénégal, de fabriquer au Sénégal et de consommer sénégalais. Et c'est bien pour ça que nous attirons vers nous ces grandes marques internationales pour pouvoir consommer un produit fait au Sénégal pour lequel nous sommes bien-sûr fiers".



À travers une campagne publicitaire, le groupe va sillonner l'étendue du territoire national afin de faire déguster aux populations sénégalaises, l'exceptionnel goût de Pepsi.



La marque star Pepsi remonte à 1896. Et ces dans les années 80 qu'elle a connu un succès planétaire avec Michael Jackson qui a été l'une des premières égéries de la marque et s'en sont suivis d'autres artistes américains. Aujourd'hui, le groupe de la famille Farès qui s'attelle à faire de cette boisson une histoire de goût très importante, compte aussi en faire une belle histoire de génération.



Le groupe Kirène enrichit encore sa gamme avec des boissons gazeuses, à travers l'introduction de la marque star Pepsi au goût Cola, accompagné de Pepsi max sans sucre, Seven Up qui a marqué la génération des années 90 au Sénégal et Miranda avec ses trois parfums, ananas, orange et fruits en format 33 cl. La canette va être vendu à 300f cfa. Un prix que le groupe Kirène juge "acceptable". La bouteille de plus d'un litre est envisagé dans les prochains jours.





PepsiCo a déjà à son actif 12 accords de franchise en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, et compte renforcer sa présence au Sénégal, considéré comme un marché clef avec plus de 150 millions de litres de boisson gazeuses consommées en moyenne par an dans le pays. Une innovation majeure, mûrie depuis 2 ans et qui met en avant la volonté du Groupe Kirène à compléter son portefeuille de marques de boisson et à offrir plus de choix aux consommateurs sénégalais. Forte de sa position de leader agroalimentaire dans le domaine de l’eau, du jus et du lait, l’entreprise souhaite maintenir plus que jamais sa dynamique d’innovation performante et gagnante sur le marché.