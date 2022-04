Parrainage : « Yewwi Askan Wi » déploie ses délégués régionaux, Khalifa Sall à Dakar, Sonko à Ziguinchor, le choix de Matam fait jaser.

Malgré les manifestations et autres protestations, la coalition Yewwi Askan Wi se prépare en douce pour aller recueillir les parrainages nécessaires pour les législatives de Juin prochain. En effet selon des sources de Dakaractu la liste des délégués régionaux pour le parrainage a été publiée par la coalition Yewwi Askan Wi et des personnalités connues ont été déployées dans les 14 régions du Sénégal en plus de la Diaspora qui sera gérée par Déthié Fall. L’ancien maire de Dakar Khalifa Sall sera le délégué régional charge du parrainage à Dakar pour Yewwi, sans surprise Sonko a été choisi pour Ziguinchor. Si chacune des autorités est connue pour le territoire où il est déployé, le cas de Matam fait jaser. En effet c’est Cheikh Bamba Dièye qui a été envoyé par « Yewwi ». Pour rappel, lors des élections locales dernières, la coalition a eu une mauvaise surprise avec le coordonnateur départemental qui avait disparu avec la liste.

Mais notre source trouve que cette liste « est une honte et un déshonneur pour la région de Matam ». « Toutes les régions sont représentées par un de leurs natifs du terroir, sauf la région de Matam qui voit incroyablement arriver cheikh Bamba Dièye, quittant son Saint-Louis natal pour venir secourir la pauvre région Matam supposée faussement orpheline dans le subconscient des leaders de la coalition. Ne sommes-nous pas là nous les jeunes leaders de cette région pour assurer ce travail ? » se défausse-t-elle.

Les leaders de Yewwi Askan Wi vont-ils changer la donne ? Voici en attendant la liste des délégués.



1 Diaspora

Déthié Fall

2 Louga

Habib Sy

3 - Diourbel

Aida Mbodj

4- Kaolack

Malick Gackou

5- Saint louis

Me Moussa Diop

6- Tambacounda

Mamadou Thiam

7- Ziguinchor

Ousmane Sonko

8- Thies

Cheikh Tidiane Youm

9- Kaffrine

Djibril Diop

10- Sédhiou

Aminata Lo Dieng

11- Kedougou

Moustapha Guirrasy

12- Dakar

Khalifa Ababacar Sall

13- Matam

Cheikh Bamba Dieye

14- Fatick

Abdou Karime Fall

15- kolda

Cheikh Tidiane Dieye