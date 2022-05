Parrainage Benno: l'article 6 de l'arreté portant sur le dispositif de contrôle des listes de parrainage qui règle la question

La polémique sur le nombre de parrains déposé par Benno en est-elle une ? L’Arrêté du Ministre de l’Intérieur numéro 006527 en date du 22 avril 2022 portant « Mise en place d’un dispositif de contrôle des parrainages en vue des élections législatives du 31 juillet 2022 » semble prouver que non. En effet l’arrêté en son article 6 alinéa 1er stipule « Qu’il s’agit de contrôler principalement le nombre global de parrains recueillis et de le confronter aux dispositions de l’arrêté qui fixe le maximum et le minimum de parrains requis. Le surplus de parrains est considéré comme nul et non avenu et n’est pas tenu en compte au moment du contrôle des parrainages ».