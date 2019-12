Parrain de la journée de l'excellence de l'IEF Kaolack : Le Dr Macoumba Diouf fait part de son projet "Une école, un potager".

Le directeur de l'horticulture, par ailleurs maire de la commune de Latmingué, a parrainé ce matin la journée de l'excellence de l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaolack ( IEF Département). À cette occasion, le Docteur Macoumba Diouf, a annoncé le démarrage prochain du projet " Une école, un potager".

« L'objectif sera multiple : Il est d'abord pédagogique pour intéresser les petits et très tôt à la chose agricole; le deuxième, ce sera de produire des aliments capables d'être utilisés dans les cantines scolaires et l'autre dimension, c'est une dimension environnementale. Cela nous poussera à encourager la plantation d'arbres dans l'environnement des écoles…", a-t-il expliqué. À noter que 155 lauréats venus des différents établissements scolaires du département de Kaolack ont été primés et 42 diplomes ont été décernés aux directeurs retraités, directeurs en activité, aux enseignants craie en main, inspecteurs de l'éducation, etc...