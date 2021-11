Paris : le Président Macky Sall accueilli par une forte mobilisation des Sénégalais de France

A Paris ces 11 et 12 novembre pour assister au Forum sur la Paix, le Chef de l’Etat n’a pas manqué de rencontrer la communauté des sénégalais de France. Au cours de la rencontre nous rapporte-t-on, nos compatriotes ont salué les réalisations majeures du PR qui sont en train de transformer le visage du Sénégal et d’ouvrir grâce à sa politique d’inclusion sociale et d’équité territoriale de véritables opportunités en vue d’un Sénégal de tous et d’un Sénégal pour tous. Selon notre interlocuteur toujours. Prenant la parole les jeunes et les femmes ont particulièrement réitéré leur engagement et leur détermination à faire face aux fossoyeurs de la démocratie et à tous ceux qui voudraient mettre en péril la République du Sénégal, ses principes et ses valeurs