Paris-Dakar à vélo en 20 jours : Steven Le Hyaric accueilli au monument de la renaissance

Il est arrivé ce 3 avril à Dakar vers 16 h après avoir parcouru 5700 km. L'aventurier et sportif d'endurance Steven Le Hyaric a relevé le défi #DakaRecord, en ralliant Paris à Dakar à vélo en 20 jours pour établir le record du monde sur la distance et se préparer au projet #666 : 6 déserts, 6 continents en 6 mois. Cette aventure humaine et sportive vise selon lui à réveiller les consciences sur le mal qui nous guette à l'heure de l'urgence climatique : la désertification.

Il a été accueilli comme un héros qu'il est au sommet du Monument de la Renaissance. Son souhait : rencontrer des jeunes sénégalais pour évoquer avec eux les problématiques liées à l'environnement.