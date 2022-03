Parfait Adjivon, coach DUC : « L’objectif reste intact. Je reste optimiste quant à la qualification »

« L’objectif reste intact. Je crois qu’on va progresser. Aujourd’hui, c’est au troisième quart temps qu’on a encore péché. On n’a pas pu trouver la solution dans la défense de zone. Cela nous a beaucoup pénalisés. Mais je reste optimiste pour la suite. Nous avons perdu six points, mais il y a trois victoires à prendre. Je fais confiance à mon équipe. Aujourd’hui, il y a eu beaucoup d’amélioration dans le jeu et dans les combinaisons. On fera tout pour que les joueurs gardent cette confiance. Je reste convaincu que l’équipe va monter en puissance. On a fait de très bonnes choses dans le deuxième quart temps et le quatrième. On aurait pu gagner ce match. On s’est battu pour arracher la victoire. Et, on va retenir cet état d’esprit. J’ai parlé aux joueurs dans les vestiaires. Je crois qu’ils ont compris le message. On a notre destin en main. Je reste optimiste quant à la qualification.»