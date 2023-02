Parcours d’un explorateur des temps modernes, du prestigieux Prytanée militaire de Saint-Louis au plus haut sommet d’Afrique, le Kilimandjaro ! (Entretien avec Mohamed Tounkara)

Avant même la préparation physique, comment faites-vous pour vous préparer mentalement ?



En montagne c’est le mental qui est le plus important même si la force physique est aussi très importante. On est très souvent exposé au danger de mort, à des blessures graves. Dans certaines situations on est obligé d’avancer et c’est à ce moment que le mental intervient. Quand on a épuisé toutes nos énergies et qu’il nous en faut encore pour avancer, c’est là que l’on met vraiment notre mental à l’épreuve. Pour me préparer mentalement, je fais beaucoup de séances de méditation consciente, je fais aussi de la visualisation ce qui m’aide énormément. Je fais aussi de la prière, car je remets tout ce que je ne contrôle pas, entre les mains de Dieu…