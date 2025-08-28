Parcelles Assainies : une femme-mule piégée avec du haschisch et des dollars !

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar, sous la houlette de l’OCRTIS, a frappé dans la nuit du 27 août 2025, vers minuit, au croisement 22 des Parcelles Assainies.
Une femme présumée mule a été interpellée alors qu’elle convoyait une plaquette de 100 g de haschisch. Selon les enquêteurs, elle serait l’un des maillons d’un vaste réseau de trafic, dont le cerveau utiliserait des femmes comme livreuses pour brouiller les pistes.
La fouille a permis de saisir dans son portefeuille :
• 315 000 F CFA en liquide,
• du haschisch en vrac,
• et quatre billets d’un dollar US, qui intriguent déjà les enquêteurs.
La mise en cause a été placée en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour remonter jusqu’au chef du réseau.
