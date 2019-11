Parcelles Assainies de Malika : Une jeune femme enceinte tuée par son mari

Une jeune mariée de 23 ans, Aminata Thiam, en début de grossesse, a été tuée à Malika par son mari. Les causes du crime ne sont pas encore établies, mais le drame nous dit-on, a eu lieu hier soir. La victime a été acheminée à la morgue de l’hôpital des Parcelles Assainies. L’autopsie dont les résultats seront disponibles demain, devrait permettre de voir plus clair sur les circonstances de sa mort. Le mari, serait pour le moment en cavale. Son arrestation devrait permettre d’en savoir plus sur le mobile de son meurtre.