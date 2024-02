Parcelles Assainies : Les femmes de BBY se mobilisent pour la victoire du candidat Amadou Bâ

Ce dimanche a été un jour de retrouvailles entre le Premier ministre Amadou Bâ et les populations des Parcelles Assainies . Une série de visites à l’hôpital Mame Abdou Aziz SY et les chantiers routiers de la plus grande commune du département de Dakar ont été à l’ordre du jour. Mais la touche politique a été, le moment des retrouvailles au siège de la Maison des Parcellois à l’unité 7 avec les femmes de la coalition Benno Bokk Yaakaar.







Avec une présence massive des populations qui ont très tôt pris d’assaut le lieu de rencontre, les responsables politiques de Benno aux parcelles assainies Kany TOURE, Présidente des Bajeenu Goxx, Touty MBAYE , Présidente des femmes de l’ANC de Moussa SY, Mbathio NIAKHASSO du HCCT et Mamoudou WANE du PS, ont tour à tour pris parole devant le Premier ministre, candidat de la majorité présidentielle, pour lui manifester leur engagement à le porter à la tête du pays.







Prenant la parole, Amadou Bâ, candidat de Benno témoigne sa reconnaissance aux populations : « Je vous remercie de cette forte mobilisation… Je suis agréablement surpris de la présence de Ndeye Saly DIOP DIENG ainsi que celle de Zahra Iyane THIAM », a indiqué le candidat de BBY reconnaissant que « la forte mobilisation montre que l’unité est revenue aux Parcelles ».







Amadou Ba rappelle devant le public, qu’il répondra au dialogue lancé par le Président et invite les militants à descendre sur le terrain, car, dira t-il, « la victoire est à portée de main de Benno Bokk Yaakaar ». À noter que la directrice de l’ASEPEX, Zahra Iyane Thiam était venue accompagner le