Parcelles Assainies : Le commandant Pierre Malou serait encore en vie

Annoncé mort partout, dans les réseaux sociaux et dans la presse, le commandant de police Pierre Malou (adjoint au chef de détachement du GMI aux Parcelles Assainies) serait encore en vie, selon des sources bien informées. Pierre Malou est un miraculé.



Sous le coup de l’émotion, et des images qui ont circulé dans les groupes et les réseaux sociaux, tous ceux qui ont vu la scène du drame ont vite décrété que le policier était passé de vie à trépas. C’est dire que souvent on ne trouve pas la mort facilement, malgré la violence inouïe.