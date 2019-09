Parcelles Assainies / Bourses de sécurité familiale : 45% de bénéficiaires payés en trois jours.

La déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale était ce matin aux Parcelles Assainies, précisément à la Poste finances de l’unité 17 pour le déroulement du paiement des bourses de sécurité familiale aux différents bénéficiaires. Avec le receveur de la Poste qui était présent sur les lieux, le paiement se déroule dans des conditions très souhaitables pour le ministre et qui a en charge la bourse de sécurité familiale.

À sa grande satisfaction, plus de 45% des bénéficiaires sont payés, ce qui montre aussi qu’ils (les bénéficiaires) sont au courant de ce début de paiement. Parmi les facteurs qu’il faut saluer, figurent le dispositif de paiement qui est mis en place, les relais communautaires (BADIENU GOX), un opérateur social et un superviseur qui facilitent la fluidité de l’information.

Selon le receveur du bureau des Parcelles Assainies, Habib Sy, « c’est le 05 septembre que les opérations ont débuté et à ce jour, un peu plus de 600 bénéficiaires ont été payés ». Et par rapport au dispositif technique, il a été heureux de noter qu’au niveau des guichets tous sont fonctionnels et la connexion qui facilite le travail est aussi stable.

S’agissant du retard dans les paiements, la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a apporté des précisions : « ce programme avait nécessité des études, pour voir ce qu’il faut changer, innover après 7 ans, faire des mises à jour du registre national unique et après, la recertification du programme national de bourse de sécurité familiale. » Ceci donc est un travail préalable qu’il fallait faire avant de débuter les paiements.

Pour finir, elle en appellera à tous les bénéficiaires pour qu’ils se rapprochent de leurs relais afin d'éviter les cas d’omission et maintenir le niveau de communication.