"Par respect à la mémoire de Tanor Dieng, si Aminata M. Ndiaye migre au HCCT, son poste ministériel devrait rester au parti. Le contraire nous étonnerait" (Cheikh Seck, Ps)

Le membre du bureau politique du parti socialiste s'est exprimé sur cette possible position qu’Aminata Mbengue Ndiaye devrait occuper, selon certaines spéculations. En effet, depuis le décès d’Ousmane Tanor Dieng, les socialistes sont dans une phase transitoire qui suscite beaucoup d'interrogations sur l'avenir du parti, sa reconfiguration etc...

Selon l'honorable député Cheikh Seck, " ce serait tout à fait normal que Aminata Mbengue Ndiaye accède au poste de Haut conseiller en chef des collectivités territoriales. Estimant que " si le président Macky Sall, dans le cadre du respect des accords qui les lient, le président Sall décidait de confier cette institution à quelqu’un, il devrait bien s’agir de Aminata Mbengue Ndiaye car, poursuit-il, c'est elle la première secrétaire générale par intérim du parti".

Par ailleurs, concernant le poste de ministre de la pêche, le socialiste affirme que "dans les termes de l'accord et par respect à la mémoire de notre défunt mentor, même si Aminata Mbengue Ndiaye migre au HCCT, ce poste ministériel doit revenir au parti socialiste. Le contraire susciterait beaucoup d'interrogations, dans notre esprit. C'est un poste que le président avait remis généreusement à notre parti", conclura t-il...