Pape Sow vs Siteu de ce Dimanche : les amateurs analysent et dénoncent les violences...

Après plusieurs renvois du combat Papa Sow vs Siteu à cause d'une blessure du lutteur des Parcelles Assainies, l’heure a sonné pour le grand choc de ce dimanche 06 novembre 2022 à l'arène nationale. Un combat tant attendu par les amateurs de la lutte et les fans des deux lutteurs. Des sénégalais en posture d’experts analysent les enjeux du combat et dévoilent le grand favori. Dakaractu a interrogé des amateurs de lutte traditionnelle qui restent dubitatifs sur la carrière de Papa Sow. Pour beaucoup d'amateurs, le combat sera vite expédié, mais n'en dénoncent pas moins les violences lors des combats de lutte tout en appellant les lutteurs à sensibiliser leurs supporters...